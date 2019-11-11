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تقارير ومتابعات

وفاة علاء على.. 5 معلومات عن لاعب الزمالك الراحل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:57 م
علاء علي
علاء علي
محمد عبدالنبي
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توفي قبل قليل، علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق لاعب فريق بتروجت، بعد صراعه مع مرض السرطان.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات ومحطات علاء علي في الملاعب:

- من مواليد 28 يناير 1988

- لعب ضمن صفوف نادي الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري البورسعيدي.

- شارك أساسيا مع الفريق البترولي بتروجت في الدوري وسجل هدف الفوز في شباك إنبي.

- شارك مع المصري في 11 مباراة بالدوري منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

- لم يشارك مع فريقه بتروجت قبل 3 أشهر لتأثره بجلسات الكيماوي واشتداد المرض عليه.
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