وفاة علاء على.. 5 معلومات عن لاعب الزمالك الراحل
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:57 م
محمد عبدالنبيطباعة
توفي قبل قليل، علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق لاعب فريق بتروجت، بعد صراعه مع مرض السرطان.
وترصد «الدستور» أبرز المعلومات ومحطات علاء علي في الملاعب:
- من مواليد 28 يناير 1988
- لعب ضمن صفوف نادي الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري البورسعيدي.
- شارك أساسيا مع الفريق البترولي بتروجت في الدوري وسجل هدف الفوز في شباك إنبي.
- شارك مع المصري في 11 مباراة بالدوري منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.
- لم يشارك مع فريقه بتروجت قبل 3 أشهر لتأثره بجلسات الكيماوي واشتداد المرض عليه.
وترصد «الدستور» أبرز المعلومات ومحطات علاء علي في الملاعب:
- من مواليد 28 يناير 1988
- لعب ضمن صفوف نادي الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري البورسعيدي.
- شارك أساسيا مع الفريق البترولي بتروجت في الدوري وسجل هدف الفوز في شباك إنبي.
- شارك مع المصري في 11 مباراة بالدوري منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.
- لم يشارك مع فريقه بتروجت قبل 3 أشهر لتأثره بجلسات الكيماوي واشتداد المرض عليه.