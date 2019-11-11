وفاة علاء على.. 5 معلومات عن لاعب الزمالك الراحل

توفي قبل قليل، علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق لاعب فريق بتروجت، بعد صراعه مع مرض السرطان.



وترصد «الدستور» أبرز المعلومات ومحطات علاء علي في الملاعب:



- من مواليد 28 يناير 1988



- لعب ضمن صفوف نادي الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري البورسعيدي.



- شارك أساسيا مع الفريق البترولي بتروجت في الدوري وسجل هدف الفوز في شباك إنبي.



- شارك مع المصري في 11 مباراة بالدوري منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.



- لم يشارك مع فريقه بتروجت قبل 3 أشهر لتأثره بجلسات الكيماوي واشتداد المرض عليه.