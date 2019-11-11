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حوادث

"العدل" تنتهى من ميكنة قطاع الإدارات القانونية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:54 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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انتهى قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، من ميكنة نظام العمل بالقطاع، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات أداء القطاعات العاملة بها، تنفيذًا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول إلى المجتمع الرقمي.

ويعد قطاع الإدارات القانونية من القطاعات الحيوية بوزارة العدل، والذي تم ميكنة نظام ودورة العمل داخله بالكامل، فضلًا عن توفير نظام الربط الآلي بين القطاع والإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة التي تتصل به بحكم العمل، وكذلك تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني التابع للقطاع، مما يمكّن قطاع الإدارات القانونية من استقبال كل المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة معه إلكترونيًا، فضلًا عن توفير الأجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية وخدمات الإنترنت، بما يسهم في فاعلية الموقع الإلكتروني وتحقيقه الغرض منه.

يذكر أن أعمال ميكنة القطاع قد تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومن خلال بروتوكول تعاون ممتد بين الوزارتين، والذي تم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع القضايا المتداولة بقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات سابقة، وإعداد قاعدة بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية، الأمر الذي يسهم في ضبط العمل الإداري والفني داخل الإدارات القانونية المعنية على مستوى جمهورية مصر العربية، ويسهل عملية المتابعة الإدارية والفنية لأعضاء هذه الجهات.
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