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الثقافة

ورشة قراءة لكتاب "الذئب خادم الأسود" بثقافة القليوبية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:54 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث ناقشت مكتبة أكياد دجوى كتاب "حياة الرسول" تأليف نظمى لوقا، بحضور الشيخ محمود شحاتة إمام، وخطيب بالأوقاف، يبدأ الكتاب بالحديث عن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وولادته ومرحلة الطفولة، كذلك الحديث عن الزوجات والأبناء، ثم مرحلة البعثة، والصفات الخلقية للرسول صلى الله عليه وسلم.

ونفذ بيت ثقافة شبرا شهاب، ورشة حكي ومسابقة حول بعض المعلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بتاريخ مولده الشريف وقصة عام الفيل، كما نفذ قصر ثقافة الطفل ببنها، ورشة قراءة لكتاب "الذئب خادم الأسود" تأليف شوقي علي، تحكي عن تعرض الذئب الشيخ لوعكة صحية أعجزته عن العمل، ونصحه الطبيب بأن يمارس رياضة المشي يوميًا، وفي يوم رجع إلى بيته فوجد شجرة أمام البيت فنادى الذئب "النجدة النجدة" وسمعته الذئاب وعزم الجميع على التعاون، ولكن قال لا عليك أيتها الذئاب لقد حضر ابني فهو أقوى من كل الذئاب، وبالفعل نجح الابن فى رفع الشجرة وأخذ يرقص ويتباهى بابنه ويقول "ابني أسد وليس ذئبًا"، بينما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر محاضرة للحديث عن شبكات الربط الداخلية.
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