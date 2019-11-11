"الصيدليات الإلكترونية".. طلب إحاطة برلمانى

تقدمت إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن مخاطر ظاهرة "الصيدليات الإلكترونية" على صحة المواطنين.



وقالت "خضر"- في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة- إن هناك ظاهرة جديدة في طريقها للانتشار وهي "الصيدليات الإلكترونية"، والتي أنشأت لنفسها صفحات عبر "فيسبوك، تبيع منتجاتها إلكترونيا وتوفر خدمة توصيل منتجاتها للمنازل، دون أن يكون لها أي أساس قانوني على أرض الواقع.



وأردفت "نائبة البرلمان"، لا يتوقف خطرها عند بيع الدواء المغشوش، ولكن يمتد ليصل إلى بيعها عقاقير "جدول المخدرات"، بدون روشتة طبيب، والتي قد يساء استخدامها لمآرب أخرى غير العلاج من الأمراض.



ونوهت إلى أن هذه الصيدليات تمارس أنشطتها في معزل عن رقابة وزارة الصحة، ورغم أن الأخيرة على علم تام بوجودها، إلا أنها لا تحرك ساكنًا لمواجهتها.



وشددت على إن الصيدليات الإلكترونية تمثل كارثة خاصة، وأن ممارسي هذه الظاهرة من غير المتخصصين، وغالبًا ما تكون الأدوية المبيعة مغشوشة، هذا بالإضافة إلى أنها ستنهك الاقتصاد، حيث إنها لا تخضع للضرائب.