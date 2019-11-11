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الثقافة

"التخاطر وأنواعه" في محاضرة بثقافة السويس

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:41 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع السويس، حيث أقام نادي أدب فيصل محاضرة بعنوان "التخاطر" حاضرها الباحث أحمد علي، بالإضافة لأمسية شعرية لشعراء البيت، حيث تحدث المحاضر، بأننا عند سماع كلمة التخاطر فإننا لا ندرك المعنى الحقيقي لها أو ما هو الشيء المعني بتلك الكلمة، فهناك بعض المصطلحات التي قد تبدو غريبة عند سماعها، لكنها في الحقيقة تخفي الكثير من المعلومات التي يرغب أي شخص في معرفتها، فمثل تلك المصطلحات والكلمات قد تكون لا قيمة لها عند سامعها ولكن في حال فسرت تلك الكلمات نجد أنها ثرية بالكثير من المعلومات.

كما تطرق إلى أنواع التخاطر وتعريفه وأنواعه، وهل يوجد فرق بين التخاطر الإرادي والتخاطر اللا إرادي، وعن تعريفه تحدث التخاطر يسمى باللغة الإنجليزية "Telepathy"، وهو مصطلح ظهر لأول مرة عام 1882 من قبل شخص يسمى فريدرك مايرز والتخاطر يعني أن هناك مجموعة من المعلومات والأفكار والمشاعر التي قد حدثت في الماضي بين شخصين كانا على علاقة ببعضهما البعض، والتي يستطيع أحد الأشخاص نقل تلك المعلومات والأفكار والمشاعر إلى الشخص الآخر بصورة إرادية أو لا إرادية، أي مشاركة تلك المعلومات التي حدثت بين الشخصين في الماضي وبطريقة أخرى يمكن تعريف التخاطر على أنه المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل إنسان لآخر دون أن يكون هناك تواصل مادي بينهما أو أي تخطيط مسبق.
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