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حوادث

التصريح بدفن ضحايا إطلاق نار بجوار كمين الحصافة فى طوخ

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:40 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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صرحت النيابة العامة بطوخ بدفن جثث خفيرين اثنين ومواطن لقوا مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر إطلاق أعيرة نارية من مجهول خلال تواجدهم في قطعة أرض زراعية بمحيط كمين "ارتكاز أمني" بقرية كفر الحصافة في طوخ ويجرى حاليًا الاستعداد لنقل الجثامين من مستشفى بنها العام لإجراء الجنازة لهم بالقرية.

فيما كشفت التحقيقات الأولية في الواقعة، عن أنه أثناء جلوس اثنين من الخفراء النظاميين برفقة مزارع في إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ في القليوبية، أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربًا.

كانت الأجهزة الأمنية بالقلوبية قد تلقت إخطارًا يفيد بإطلاق مجهولين الرصاص بجوار كمين ارتكاز أمني بقرية كفر الحصافة في طوخ، ما أسفر عن مصرع خفيرين اثنين ومواطن، وفر الجناة هاربين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثث إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للبحث عن الجناة.
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