تجديد حبس متهم بالترويج لأغراض الجماعة الإرهابية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ويواجه يسري مصطفى بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إلى المتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.