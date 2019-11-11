90 فرصة عمل براتب يصل لـ2900 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 90 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الخدمات الأمنية براتب يصل إلى 2900 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 50 فرد أمن بالغردقة براتب 2200 جنيه، و10 أفراد أمن بأكتوبر براتب 2500 جنيه، و10 أفراد أمن بالتجمع الخامس براتب 2600 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط.



وتطلب الشركة أيضا، 7 أفراد أمن بوسط البلد، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة على 50 سنة براتب 2200 جنيه، وأيضا 5 أفراد أمن بالعاشر، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة على 50 سنة براتب 2400 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط.



كما تحتاج الشركة، 3 مشرفى أمن بأكتوبر وذلك براتب 2900 جنيه، و2 مشرف أمن بالتجمع الخامس براتب 2800 جنيه، ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون حاصلا على مؤهل عال، وألا يزيد عمره على 45 سنة.



وتتضمن الوظائف أيضا، 3 أفراد أمن بمصر الجديدة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة على 40 سنة براتب 2500 جنيه، وفرد أمن من الإناث بمدينة بدر براتب 2500 جنيه، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل متوسط.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، بدل انتقالات، ووجبة لبعض المواقع.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على أرقام 01099958384، أو 01225311005، أو 0235914390، والتواصل مع المدير المسئول، محمد ثروت علي، أو التوجه لمقر الشركة في 13 شارع عبد المجيد بدوي، العمرانية، الجيزة.