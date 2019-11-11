مساعد وزير الداخلية للإعلام: ندعم المؤسسات العقابية

قال اللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إنه في إطار حرص وزارة الداخلية على توظيف إمكانياتها في مختلف مجالات العمل الأمنية، فقد أولت الوزارة اهتمامًا بالمؤسسات العقابية وسعت نحو تعديل التشريعات وإقامة الدورات التدريبية واستفادت من التجارب الأمنية الناجحة، كما حرصت الوزارة على مواكبة التنمية.



وأضاف مساعد الوزير، أن هناك خططًا تم وضعها للتطوير من الناحية الصحية والتعليمية والدينية والطبية لمساعدة السجناء على تقبل الحياة الجديدة داخل السجون، كما حرصت الوزارة على مساعدة ذوي الإعاقة، كما امتدت مظلة الرعاية لأسرهم وتقديم أوجه الدعم لهم لحين خروج عوائلهم من السجن بمساعدة جهود منظمات المجتمع المدني لمساعدة المفرج عنهم.



في نهاية كلمته بالمنتدى الثالث للسجون المصرية، توجه "الأحمدي" بالشكر إلى الجميع على تشريف المنتدى، قائلًا: "نتطلع دومًا لكل جهد يدفع مسيرة العمل الوطني للأمام، وأتقدم لكل من شارك في نجاح هذا المنتدى لكل قيادات السجون، وأخص بالشكر وزير الداخلية على ما يقدمه دومًا من دعم لكل قطاعات الوزارة والاهتمام بالمؤسسة العقابية والحرص الدائم منه على نجاح تلك المؤسسات".



وتنظم وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.



ويشارك في حضور المنتدى بسجن طرة العديد من الشخصيات العامة، وعدد من مساعدي الوزير وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.



يذكر أن وزارة الداخلية تحرص على انتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، بتأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج وإعادة دمجهم في المجتمع.