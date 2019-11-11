"أطباء التكليف" يطالبون بضمهم للنظام القديم: "إحنا فى الشارع من سبتمبر"

قال الدكتور محمد سمير الوصيف، طبيب تكليف دفعة سبتمبر 2019، إن أزمة تكليف الأطباء بدأت منذ يوم 21 أغسطس عند فتح موقع التكليف الرسمى، وفقًا للجريدة الرسمية، ليبدأ بعدها تسجيل رغبات على الموقع الإلكتروني، إلا أن إعلان الجريدة الرسمية شمل المناطق النائية والمركزية فى حين جاء إعلان حركة تكليف وزارة الصحة مخالفًا لقرار الجريدة الرسمية، واقتصار الحركة على المناطق النائية فقط، وتقدمنا بشكوى رسمية ضد حركة التكليف، لكونها لا تضم المحافظات المركزية وإلغائها التظلم الأمنى الخاص بالسيدات.



وأضاف أنه فى يوم ٢٣ أكتوبر تفاجأنا بظهور صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "الوحدة المركزية لشئون التدريب" تابعة لوزارة الصحة، وتناقش نظام التكليف من خلال أحد مساعدى الوزارة الدكتور أحمد نصر، وأعلن عن نظام التكليف الجديد ولكن دون إصدار أى قرار رسمى.



وأكد أن دفعة سبتمبر 2019 معترضة على نظام التكليف الجديد وعددها 832 طبيبًا، لكونها دفعة مكملة، وتم فتح الموقع للتسجيل 28 أكتوبر.



وطالب بضرورة التكليف على النظام القديم، لأننا دفعة تكميلية، وضرورة الإسراع فى تكلفة دفعة سبتمبر 2019، وتابع قائلًا: "إحنا من أول سبتمبر وإحنا فى الشارع حصلنا على كارنيه مزاولة مهنة دون عمل".



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى دفعة تكليف تكميلية سبتمبر 2019 النظام الجديد لا نعلم عنه شيئًا، ولم تتم مناقشته فى البرلمان، وتمت مناقشته عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



وأضاف: سجلنا على النظام القديم فى حين أن النظام الجديد لم يتم الإعلان عنه بشكل كامل.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة العامة للأطباء للإعلان موقف شباب أطباء التكليف دفعة سبتمبر 2019 من نظام التكليف الجديد وأسباب رفضهم التسجيل فيه، وذلك بحضور عدد من أطباء دفعة التكليف.