الخميس.. عرض فيلم "الجوكر" بقصر السينما

يعرض قصر السينما بمقره في جاردن سيتي الفيلم الأجنبي "الجوكر"، يوم الخميس المقبل 14 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.



فيلم الـJoker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، ويتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية.



الفيلم سبق له العرض في عدد من المهرجانات العالمية، منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج.



ويضم الفيلم عددًا هائلًا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو وزازي بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.



جدير بالذكر أن شخصية "الجوكر" في الفيلم تمثل رجلا يعاني من اضطرابات نفسية حولته لشخص شرير ومجرم وغريب الأطوار، وقد حقق فيلم "الجوكر" أرقامًا قياسية في شباك التذاكر حول العالم.