صلاح عبدالله في ضيافة "أنا وبنتي" الخميس

يحل الفنان صلاح عبدالله ضيفًا على الحلقة المقبلة من برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما" والمذاع على قناة "ON E"، في الحادية عشرة مساء الخميس المقبل.



ويكشف "صلاح" خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياته الفنية وكيف دخل عالم التمثيل، كما يكشف عن موهبته في إلقاء الشعر بجانب فنه، وتحل الفنانة صابرين ضيفة بنفس الحلقة لتتحدث عن كواليس حياتها الفنية.



برنامج "أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.