السجون: فحص جميع شكاوى النزلاء

أكد اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن الوزارة تواصل التوسع في مشروعات الإنتاج السمكي والداجني، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع مكتب مكافحة المخدرات ومنظمات المجتمع المدني، وبروتركول تعاون مع وزارة الصحة إنفاذًا لإعلاء قيم حقوق الإنسان.



وأشار مساعد وزير الداخلية، خلال فعاليات المنتدى الثالث للسجون، إلى أنه يتم فحص كافة الشكاوى المقدمة من النزلاء وذويهم وتتم متابعتها مع الأجهزة الرقابية من وزارة الداخلية ومجلس النواب والنيابة العامة.



وقال "عز العرب": "لا مكان بيننا في قطاع السجون لمن لا يلتزم بقيم حقوق الإنسان أو مخالفة التعامل مع السجناء خارج اللوائح والقوانين ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يرتكب مخالفة".



وتنظم وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.



ويشارك في حضور المنتدى بسجن طرة العديد من الشخصيات العامة وعدد من مساعدي الوزير وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.