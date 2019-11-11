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عالم

اليمن يسمح بدخول 4 سفن وقود لميناء الحديدة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، منح تراخيص دخول لأربع سفن محملة بمشتقات الوقود؛ للتفريغ في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي غرب البلاد.

وذكرت اللجنة الاقتصادية الحكومية - في بيان - إن "الحكومة منحت تراخيص لأربع سفن وقود بالدخول إلى ميناء الحديدة بناء على مقترح من مكتب المبعوث الأممي".

وأضافت أن هذا الإجراء جاء بناء على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والسلام واستعادة الدولة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا السماح جاء دعمًا لجهود المبعوث الأممي، على الرغم من الإعاقات الواضحة للميليشيات لجهود تعزيز إيرادات الدولة وصرف رواتب المدنيين.

واتهمت اللجنة الحوثيين بمنع مستوردي الوقود من استكمال إجراءات الحصول على تراخيص الدخول إلى ميناء الحديدة، مضيفة أنها مستمرة في مناقشة الآلية المقدمة من المبعوث الأممي لتطبيق مبادرة الحكومة لإدخال جميع سفن الوقود دون أي عوائق من الميليشيات في المستقبل، وذلك كخطوة مهمة لتعزيز نجاح اتفاق ستوكهولم في الحديدة.
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