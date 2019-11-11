ثقافة الإسكندرية تناقش دور الأسرة فى تنشئة الطفل

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "دور الأسرة في ثقافة الطفل" بمركز شباب البرنس، جاء ذلك ضمن نشاط بيت ثقافة أبوقير بفرع الإسكندرية، تحدثت خلالها زينب محمد عن دور الأسرة في تنشئة الطفل كونها الخلية الأولى في تشكيل شخصية الطفل وثقافته.



وأشارت إلى أن القدوة الحسنة من أفضل أساليب التربية، وخير مثال للقدوة الحسنة الرسول الكريم، واختتمت حديثها بضرورة تربية الطفل على السلوكيات الإيجابية والأخلاقيات الحميدة حتى يصبح شخصية سوية وفعالة في المجتمع.



عقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "كيفية التصدى لحروب الجيل الرابع" أدارها الشاعر أحمد قدرى، تحدث خلالها وطارق الكردى عن مفهوم حروب الجيل الرابع، وكيفية التصدى للشائعات التي تعد من أخطر الوسائل المتبعة لنشر الفتنة وزعزعة الاستقرار في المجتمع.