الجامعة العربية تتسلم أوراق اعتماد المندوب الجديد للجزائر

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد السفير محند صالح لعجوزي، مندوبا دائما جديدا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجامعة العربية.



جاء ذلك خلال استقباله له اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أعرب الأمين العام للجامعة العربية- خلال اللقاء- عن ترحيبه بالسفير لعجوزي مندوبا دائما لبلاده لدى الجامعة العربية، وتمنى له السداد والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه، مبديا ثقته في أن الجزائر ستواصل إسهامها الفاعل في إطار الجامعة العربية وفي كل ما يفضي إلى الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية.



واستعرض الجانبان- خلال اللقاء- مجمل جوانب عمل، وأولويات الجامعة العربية خلال المرحلة الراهنة، والجهد القائم لمعالجة الأزمات والتحديات التي يمر بها العالم العربي، إلى جانب دفع وتطوير العمل العربي المشترك في شتى الميادين، والتي تخدم مصالح الدول الأعضاء والشعوب العربية.



كما تناول اللقاء، الدور الذي تقوم به الجزائر في إطار الجامعة، وفي منظومة العمل العربي المشترك، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحة العربية.