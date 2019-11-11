الرئيس الفلسطينى: متمسكون بثوابت عرفات

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بالثوابت الوطنية التي أرساها الشهيد القائد ياسر عرفات.



وقال عباس، في كلمته خلال حفل إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الإثنين: "إن البعض حاول أن يقدم لنا (صفعة العصر)، فصفعناهم في وجوههم، لأننا لا نقبل أن نتنازل عن قضيتنا ومصيرنا وحلم شعبنا"، مشددا على أن شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا قتلة، ولن نقبل أبدا بالتنازل عنهم وعن أسرانا وجرحانا، لأنهم أقدس ما لدينا.



وأضاف: "قررنا الذهاب إلى الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية"، مشددا على ضرورة أن تعقد في غزة والقدس، ودون ذلك لن تكون.



وأعرب عن أمله في أن يقول الجميع "نعم" للانتخابات، وأن يكونوا على قدر المسئولية، لأنها تحمي وجود الفلسطينيين وقضيتهم.