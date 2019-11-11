بعثة "العمل الدولية" تلتقى عدة وزارات لبحث دعم الحكومة فنيًا

التقت بعثة منظمة العمل الدولية التي تزور القاهرة حاليًا، اليوم الإثنين، بمجلس الوزراء، ممثلين عن الوزارات المعنية، كما عقدت لقاءً آخر بوزارة القوى العاملة بحضور وزير القوى العاملة، والتقت البعثة في وقت سابق، بممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة تقديم الدعم الفني من قبل المنظمة لكل ملفات العمل للحكومة المصرية.



وضم وفد المنظمة، السفير ياسر حسن، كبير المستشارين للشئون الإفريقية والعربية، ووائل عيسى، كبير المستشارين بمكتب نائب المدير العام للمنظمة للسياسات، كارين كيرتس، رئيس وحدة معايير العمل الدولية، ونظام قاحوش، المسئول الإقليمي بمكتب الأنشطة العمالية بالدول العربية، ودان ريس، رئيس برنامج العمل الأفضل، بحضور إريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة فى القاهرة، وفريد حجازي، كبير استشاري أنشطة أصحاب الأعمال، ووفاء عبد القادر، خبيرة الأنشطة العمالية بمكتب المنظمة بالقاهرة.