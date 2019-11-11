هشام الحلبى: التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مؤشر للتوافقات السياسية بين الدول

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر من أكثر دول العالم التي تقوم قواتها المسلحة بتدريبات مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف المساهمة في نقل الخبرات العملياتية لكل القوات المسلحة للدول المشتركة.



وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ختام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة 1" بين الدفاع الجوي المصري والروسي، هام جدًا لانتقال الخبرات بين الدولتين، معتبرًا أن التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مؤشر للتوافقات السياسية بين الدول.



وأوضح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن فعاليات التدريب المصري الأردني الباكستاني المشترك "فجر الشرق 1" تضمن مواجهة العداءات غير التقليدية، وهذا هام جدًا لمكافحة الإرهاب، بالإضافة لبعد المسافة بين مصر وباكستان بما يساهم في تدريب على أرض وجو يختلف عن الذي اعتادت عليه القوات.



