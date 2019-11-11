المالية: تحقيق فائض أولى 2.3 مليار جنيه

كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.3 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019-2020، مقارنة بفائض أولي بلغ 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.



وانخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة مسجلا 1.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ1.6% خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، حيث ارتفع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات، لتحقق 6.5% للأولى، و0.6% فقط للأخيرة.



وأرجع التقرير هذا التحسن في مؤشرات الأداء المالي إلى تحسن الإيرادات، حيث سجلت الإيرادات الضريبية 80.7 مليار جنيه خلال الفترة، لتسهم حصيلة ضريبة القيمة المضافة بالنصيب الأكبر من الحصيلة الضريبية، محققًا نحو 44.5 مليار جنيه.