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مصر

الصحة: سحب 25 ألف عينة مياه من النيل والبحيرات والمصارف

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:21 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن سحب 25 ألف و182 عينة مياه وتحليلها لرصد ملوثات المياه للتأكد من سلامة المياه، وذلك في الفترة من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2019.

يأتي ذلك في إطار الخطة القومية لرفع كفاءة الشبكة القومية للمياه.

وأشارت إلى أنه تم سحب وتحليل 12ألفًا و638 عينة مياه لرصد ملوثات مياه نهر النيل وفروعه بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، كما تم سحب 606 عينات لرصد ملوثات مياه المصارف، وتحليل 524 عينة لرصد ملوثات مياه البحيرات، فيما تم سحب وتحليل 11ألفًا و414 عينة معادن ثقيلة بالأسماك لرصد ملوثات الأسماك الواردة من نهر النيل والبحيرات المصرية.

وكشفت الصحة عن إنشاء 3 محطات إنذار للكشف المبكر عن الملوثات بمياه نهر النيل، بمحافظتي "القليوبية" و"كفر الشيخ"، لافتة إلى تطوير وتشغيل معامل الرصد بمحافظات "مرسى مطروح، والوادي الجديد، والشرقية"، بالإضافة إلى تزويد المعامل الإقليمية بأجهزة حاسب ألي حديثة.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى الانتهاء من تطوير معامل المركز الرئيسي بامبابة، ومعامل المحافظات، كما تم إمدادهم بالأجهزة العلمية الحديثة، مشيرًا إلى إنه تم تطوير معمل المبيدات للكشف عن الملوثات الصادرة من محارق المستشفيات ومداخن المصانع المسببة للسرطان، ومتبقيات المبيدات وتحليل بقايا المبيدات في المياه والمركبات العضوية، كما تم تطوير معمل السموم لرصد المعادن الثقيلة لعينات الشبكات القومية للمياه.

وقال إنه فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشري، تم عقد 24 دورة تدريبية للكيميائين والصيادلة والفنيين وبعض العاملين بمراكز الرصد البيئي على مستوى الجمهورية في مجالات البيئة المختلفة كالمياه والهواء والتربة لتنمية مهارات العاملين بالإدارة العامة لمركز الرصد البيئي بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والمنوفية وبني سويف وبورسعيد.
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