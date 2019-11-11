"القومى للإعاقة" يشارك بمؤتمر حقوق الإنسان فى جنيف

أكد الدكتور بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي للإعاقة يشارك في مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، ويرأس الوفد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستقدم مصر تقريرها الوطني الذي ستتم مناقشته يوم الأربعاء المقبل.



وأضاف "مختار"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القومي للإعاقة مشارك في التقرير المصري الذي يشمل عرضًا متكاملا، بما أنجزته الدولة، ويتضمن الجهود التي بذلتها في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، لافتًا إلي أن التقرير سيناقش الحقوق المدنية والسياسية لأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المرأة والطفل.