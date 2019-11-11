الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

سياسي

"القومى للإعاقة" يشارك بمؤتمر حقوق الإنسان فى جنيف

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:21 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
طباعة
أكد الدكتور بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي للإعاقة يشارك في مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، ويرأس الوفد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستقدم مصر تقريرها الوطني الذي ستتم مناقشته يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف "مختار"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القومي للإعاقة مشارك في التقرير المصري الذي يشمل عرضًا متكاملا، بما أنجزته الدولة، ويتضمن الجهود التي بذلتها في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، لافتًا إلي أن التقرير سيناقش الحقوق المدنية والسياسية لأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المرأة والطفل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق نار على كمين بالقليوبية

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

استهداف نقطة ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة

منذ يومين

"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

الصور

image description

استمرار عملية توثيق وتسجيل خبيئة العساسيف

image description

"معًا من أجل صحتك وتعليمك" مبادرة بمستشفى طلبة الإسكندرية

image description

"آية سويلم" بنت الإسماعيلية تحصد ذهبية ألعاب القوى بفنلندا

image description

بالأشجار المثمرة.. شاب يطلق مبادرة لتجميل شوارع مطروح

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

الأكثر قراءة

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

"غسل الأدمغة".. تحذيرات أمريكية من استغلال الإخوان مظاهر الإسلام فى أمريكا

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق نار على كمين بالقليوبية

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

العالم يحيي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. غدا

علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لسرطان الثدي

هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم

تسبب الأورام.. العلماء يحذرون من الطهى بملاعق بلاستيكية

الرئيس نيوز

خاص| الجنيه يصمد أمام توقعات خفض أسعار الفائدة

مجددا.. صلاح يبهر الصحافة الإنجليزية: ضرب الستي في الوقت القاتل

شاهد.. مقطع فيديو يرصد اللقطات الأخيرة لـ"شهد" فتاة الإسماعيلية قبل غرقها

كشف حساب وزير المالية.. حصيلة ضرائب مرتفعة واجتياز آمن لأزمة الأسواق الناشئة

منوعات

أسترالي يهزم تمساحًا بإصبعه.. وينجو بحياته

عرض 93 ألف تحفة أثرية إسلامية بمتحف برلين

عطارد يمر بين الشمس والأرض فى ظاهرة نادرة.. اليوم

تسجيل إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا

كشكول

"الخشت" للطلاب: لا تنخدعوا بالشعارات .. واختاروا من يمثلكم بدقة

بالصور.. جولة تفقدية لـ"الخشت" في 11 كلية لمتابعة انتخابات الطلاب

بتكلفة 8 مليون.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية

بالفيديو.. "الخشت" يؤدي صلاة الغائب على طالبة "طب بيطري"

إسلام سياسي

حملة إخوانية جديدة لتشويه مصر قبل مراجعة ملفها الحقوقي بالأمم المتحدة

كيف خاض أردوغان الحرب مع الأكراد؟.. المرصد السوري يجيب

الإخوان تواصل الكذب عن أزمة سد النهضة

«الإخوان» تجند شخصيات عامة وسياسية لنشر الفوضى في 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

"كتبنا" تصدر رواية النمرود والكوميت لهشام أحمد موصلي

غدًا.. حفل توزيع جوائز بينالى القاهرة الدولى الأول لفنون الطفل

"التعويذة 110" معرض للفنان سيد هويدي بقاعة الباب.. غدًا

صدور "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي"

صفحتنا ع الفيس بوك