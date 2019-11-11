زراعة النواب: تأجيل مناقشة مشروع قانون حماية البحيرات

قال اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، إن اللجنة لم تتلقى أي رد من قبل الحكومة على المذكرة التي قدمتها بشأن تأجيل مناقشة مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللجنة تقدمت بمذكرة رسمية للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تطالب فيها بضرورة تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية من أجل إجراء مزيد من الدراسة، خاصة أن ممثلي الحكومة اختلفوا فيما بينهم بشأن مشروع القانون، وكان الاختلاف واضحًا وصريحًا دون لبس أو مواربة، ولذلك اتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على ضرورة تأجيل المناقشة لهذا المشروع المهم ومخاطبة رئيس المجلس بقرار اللجنة وتوضيح ما حدث بشأن القانون من أجل مخاطبة الحكومة، ولكن اللجنة لم يردها رد حتى الآن.



وأشار إلى أن اللجنة ملتزمة بما اتفق عليه الأعضاء بشأن تأجيل المناقشة لهذا المشروع، ولن يتم فتح ملفه إلا بعد إجراء المزيد من الدراسة عليه، وأن يكون هناك اتفاق حكومي حول المشروع.