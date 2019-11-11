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سياسي

برلمانى: إقرار مؤشر بلومبرج بانخفاض التضخم شهادة نجاح

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:17 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن معدلات انخفاص الدولار ستستمر كلما زادت معدلات المشروعات التنموية الضخمة التى يفتتحها الرئيس السيسي.

وأضاف عبد العزيز فى بيان له إن إقرار مؤشر بلومبرج الاقتصادي بانخفاض معدلات التضخم في مصر لأول مرة منذ 9 أعوام، يعد شهادة أخرى على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد التقارير الاقتصادية الدولية التي أقرت بنجاح مصر في خطتها للتنمية الاقتصادية، والتي بدأت منذ خمس سنوات في جميع المجالات بالتوازي، رغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلد وتمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد عبد العزيز أن النجاح لا يأتي صدفة ولكن عن إرادة حقيقية وقيادة سياسية أقرت بتحمل المسئولية كاملة مقابل نهضة مصر وتنميتها المستدامة، مضيفا "الآن مصر من أوائل الدول في جذب الاستثمار لوجود وإنشاء أكبر بنية تحتية في المنطقة، فضلا عن زيادة دخل السياحة ليصل إلى 12 مليار دولار بعد الجهود التي بذلت للاستقرار، وزيادة التحويلات المالية من الخارج".

ولفت إلى أن تسارع الدول المتقدمة لضخ استثماراتها في مصر وزيادة الاتفاقيات البروتوكولات بينها وبين مصر، وزيادة الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 45 مليار دولار والانخفاض المستمر للدولار، كلها نتائج مختلفة للعمل المتواصل الذي لم يسبق له مثيل من القيادة السياسية، ونتيجة وصبر ومثابرة وإيمانا بقدرة مصر وقدرها".
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