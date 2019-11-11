برلمانى يطالب بإنشاء مدرسة للتعليم الفنى بحلوان

تقدم النائب رضا البلتاجي، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه لوزير التنمية المحلية بشأن تخصيص 30 ألف متر مربع فى المشروع الأمريكى بحلوان لإنشاء مجمع مدارس صناعية، لافتا إلى إحالة المشروع إلى لجنة الصناعة بالمجلس لدراسة سبل التنفيذ.



وتابع رضا البلتاجى خلال طلبه: أن طلبه يأتي بناء على توجه الدولة برعاية القيادة السياسية إلى الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم الركائز التطويرية لاقتصاد قومي قوي، وباعتبار أن المؤسسات التعليمية الفنية من أهم المؤسسات التي يمكنها تخريج فنيين قادرين على العمل بالمصانع المختلفة.



وأشار النائب خلال طلبه، إلى أهمية التعليم الفني، والذى تعتمد عليه الدول العظمى في تأسيس اقتصاد قوى يواجه الأزمات، موضحا ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى وتطوير مناهجه لتتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.