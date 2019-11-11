نائب: معامل الحاسب الآلى فى مدارس الحكومة تعانى الإهمال

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أن أغلب معامل الحاسب الآلي في المدارس الحكومية، خاصة في المحافظات، تعاني من إهمال جمّ ولا يمكن السكوت عليه، حيث إن الأجهزة متهالكة والشاشات الإلكترونية لا تعمل، ناهيك عن عدم تناسب كميتها مع أعداد الطلاب.



وتابع: كما تشهد تعطل عدد كبير من الأجهزة بسبب عدم صيانتها الدورية وإهمالها، وبالتالي فتصبح عديمة الفائدة، والكارثة هي أن حصص الحاسب الآلي كثيرًا ما تتحول إلى حصص للألعاب، ولا تتم من خلالها الاستفادة بأي من المعلومات.



وأضاف "المسعود" أن الإهمال لمادة الحاسب الآلي يؤدي إلى انعدام خبرة الطلاب بهذا الأمر، رغم أهميته الكبرى وضروريته لفتح مجالات لفرص عمل لاحقا.



وأكد أنه رغم سعي الوزارة إلى رقمنة العملية التعليمية بإدخال نظام الامتحان الإلكتروني واستخدام الطلاب التابلت أثناء الدراسة، إلا أن أوضاع معامل الحاسب الآلي لا تتناسب مع تلك الخطة، كما أن تطبيق التكنولوجيا بالتعليم لا يصلح إلا بعد الاهتمام الشديد بمعامل الحاسب الآلي.



وأردف عضو البرلمان أن الأزمة ليست في التطبيق فقط، فإن الطلاب أنفسهم غير مؤهلين لاستخدام التكنولوجيا إلا بالألعاب والأغراض الترفيهية فقط، كما أن معامل الحاسب الآلي تحتاج إلى إعادة بناء من جديد وتوصيل الإنترنت لها، فهي تعاني من نقص شديد فى عدد الأجهزة المتاحة في ظل ارتفاع عدد الطلبة.



وتابع: وصل الإهمال إلى أن عمال النظافة لا يقومون بتنظيف تلك الحجرات بسبب عدم استخدامها من قبل الطلبة والمدرسين، كما أنه في بعض الأوقات يتم استخدام المعامل لبيع المأكولات والمشروبات بسبب ضيق مساحة مقصف المدرسة.



وطالب "المسعود" أن تكون لدى وزارة التعليم استراتيجية واضحة للاهتمام بمادة الحاسب الآلي من تدريب المعلمين وتوفير الأجهزة وتطوير المناهج، حرصا على تأهيل الطلاب للتعامل مع هذه الأجهزة.