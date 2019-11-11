إلغاء حفل سليم سحاب لوفاة طالبة بجامعة القاهرة

قرر المايسترو سليم سحاب إلغاء احتفالية كورال أطفال مصر، والتي ترعاها الوزارة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة سليم سحاب للمبدع العربى، بسبب وفاة الطالبة "لمياء محمد السيد"، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.



وتم إنشاء فريق كورال أطفال مصر، أن الفريق تم إنشاؤه بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.



وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تعمل على اكتشاف مواهب دور الرعاية واستخراج شخصيات فنية مهمة منهم، وذلك من خلال كورال أطفال مصر، حيث يقوم المايسترو سليم سحاب باختيار هذه المواهب بصفته المسئول عن الفريق.