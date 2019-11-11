استعجال التحريات حول اتهام موظف بالانضمام لجماعة محظورة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، باستعجال التحريات الأمنية اللازمة حول اتهام موظف بالانضمام لجماعة محظورة في التجمع الخامس.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم "كمال. ع" 33 سنة، موظف، عثر بحوزته على منشورات وكتب خاصة بالجماعة المحظورة، وبسؤاله أنكر انضمامه للجماعة المحظورة أو التحريض ضد مؤسسات الدولة.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس تفيد بانضمام موظف لجماعة الإخوان المحظورة وبحوزته منشورات وكتب خاصة بهم.



وبالانتقال والفحص تم ضبط المتهم وبحوزته كتب ومنشورات خاصة بالجماعة المحظورة وتم اقتياده لقسم الشرطة والتحفظ على لاب توب الخاص به، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.