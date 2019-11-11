وفد البرلمان: السيسى أول من استخدم العفو الرئاسى عن السجناء

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال زيارته مستشفى ليمان طرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس يستخدم ميزة العفو الرئاسي عن السجناء، فضلًا عن العمل على التواصل فيما بين السجناء وأسرهم.



وأضاف "عابد" أن مستشفيات السجون تحظى بأعلى الإمكانيات الطبية وكلها مسخرة للسجناء مجانًا من خلال أفضل الأطباء.



وتابع، أنه يدرس حاليًا في البرلمان استبدال قانون الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة، مضيفًا أن قطاع السجون شهد وما زال يشهد طفرة غير مسبوقة في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، فمصر سبقت كل الدول في العالم في هذا المجال.



وأضاف، أن الجميع يعلم ما تفعله قطر من محاولات تشويه للدولة المصرية، من خلال مأجورين ومدفوعين على مصر، مؤكدًا أن مصر لن تسقط أبدًا، وكل من يحاول العبث باستقرارها هو من سيسقط.



وأشار، إلى أنه تقابل مع سجناء مختلفين في كل السجون ولم يلق منهم سوى الإشادة بما تقوم به إدارات السجون لهم، حفاظًا على حقوقهم في العلاج والأكل والشرب.



وتنظم وزارة الداخلية اليوم الإثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.



ويشارك في حضور المنتدى بسجن طرة العديد من الشخصيات العامة وعدد من مساعدي الوزير وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.



يذكر أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بإدارة السجون أوضاع النزلاء الصحية والاجتماعية، ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية، وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية البرامج والدورات التدريبية.



كما تحرص الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، وهي تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين، لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج وإعادة دمجهم في المجتمع.