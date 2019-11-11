العثور على مواطن مقتول داخل مسكنه بالشرقية

أبلغ أحد مواطني مركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، عن العثور على عمه مقتولًا داخل مسكنه، بقرية كفر أبوبري، بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "م. ع"، 68 سنة، موظف بالمعاش، "جثة هامدة" داخل مسكن شقيقه بناحية قرية كفر أبوبري، دائرة مركز ديرب نجم، وانتقلت قوة من المركز برئاسة مأمور المركز، ورئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وقد تبين وجود آثار عنف على جسد المجني عليه.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.