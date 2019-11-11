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عالم

"سلامة" يطالب المصارف بمساعدة اللبنانيين في سداد ديونهم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:03 م
رياض سلامة
رياض سلامة
مروة عنبر
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أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن العقوبات التى تعرض لها القطاع المصرفي أثر على الوضع الاقتصادي، مشددًا على أن النمو الاقتصادي تراجع بفعل الحرب السورية.

وأضاف سلامة أن الحكومة لم تستعمل المال العام في الهندسة المالية لاقتصاد البلاد، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب البطالة وتراجع الاقتصاد أثر على فئات عديدة.

كما أعلن سلامة تراجع التصنيف الائتماني للبلاد كما تراجعت الثقة في الاقتصاد اللبناني.

وطالب سلامة المصارف بأن تدير سيولتها بحكمة في الأزمات، مؤكدا أنه طالب من المصارف مساعدة اللبنانيين في سداد ديونهم حتى ولو بقروض التجزئة، وتلبية حاجات اللبنانيين في الداخل والخارج.
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