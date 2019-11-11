ضبط ربع طن ملح منتهية الصلاحية بالأقصر

بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، تم ضبط ربع طن ملح ليمون ومواد حافظة أغذية منتهية الصلاحية، قبل طرحها بالأسواق بمدينة الأقصر، وتم تحرير المحضر 1207 جنح القسم.



كما تم تحرير 4 محاضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابه العامه.



كما ضبطت المديرية طني دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بمنطقة البعيرات، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.