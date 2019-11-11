6 اجتماعات لرياضة البرلمان لمناقشة طلبات إحاطة الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل.



وتناقش اللجنة في اجتماعي يوم الأحد متابعة تنفيذ التوصيات التي أصدرتها خلال شهر أكتوبر الماضي وتناقش في اجتماعي يوم الإثنين مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فتحي ندا، بشأن إقامة وإنشاء بطولة أولمبياد الشباب العربي ومن النائب جمال آدم، بشأن تضرر الشباب بمحافظة الوادي الجديد من قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من 222 ناديا إلى 105 أندية.



وكذلك طلب النائب نانسي نصير بشأن سحب الأراضي المخصصة لنادي الرياضات البحرية دون سابق إنذار بدلا من تطويره ودعمه وعدم الموافقة لنادي الكشافة البحرية بتحويل مساحة النادي بعد تطوير الشاطئ وتمهيده لاستخدام النادي وأنشطته، وطلب النائب آمال طرابية بشأن استغلال مبنى طابق واحد لمديرية الشباب والرياضة تابع لنادي مركز ومدينة منية النصر الرياضي.



وطلب النائب أحمد بدوي بشأن تأخر وزارة الشباب والرياضة في إنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب قرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية وطلب النائب محمود عادل شعلان بشأن ضعف قطاع الشباب والرياضة بكفر الدوار، حيث إن المدينة بها 24 مركزا للشباب ولا يقدمون أي خدمات لشباب المركز والمدينة.



وتناقش اللجنة في اجتماعي الثلاثاء 19 نوفمبر المشاكل والعقبات التي تواجه اتحاد شباب العمال.