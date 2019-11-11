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محافظات

تدفق سياحى كبير على الأقصر للاحتفال بالكريسماس (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:58 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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قال الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي في الأقصر، إن محافظة الأقصر شهدت، اليوم الاثنين، تدفقًا سياحيًا كبيرا، حيث استقبل مطار الأقصر الدولي أعدادا كبيرة من السائحين الذين قدموا من شتى أنحاء العالم، للاحتفال بـ"الكريسماس" على أرض الأقصر.
تدفق سياحى كبير على
وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن معدلات الإشغال السياحي باتت تتخطى معدل الـ85 % بالمنشآت الفندقية سواء الثابتة أو العائمة بين محافظتي الأقصر وأسوان، موضحًا أن معدلات الإشغال سوف تصل خلال الشهر المقبل إلى 100 %، ليكون الموسم السياحي الحالي هو الأنجح بالمقارنة مع المواسم بالسنوات الماضية.

وأوضح أن جهود وزارة الآثار والجهات المعنية بالترويج السياحي لمصر نجحت في أداء مهامها، فالدعاية السياحية لمصر تُنفذ بواسطة آليات مدُروسة، وبأساليب جديدة نجحت في جذب أنظار العالم أجمع إلى مصر، لا سيمّا حفل أوبرا عايدة الذي إعادة الحياة إلى نمط سياحي جديد كان قد سقط من ذاكرة الأقصر، وذلك بعد غياب 22 سنة، وإعادة إقامة الحفل يعد دليلًا وتأكيدًا على أمان واستقرار مصر وعظمة الأقصر وجدارة مصر على استعادة مجدها السياحي، مشيرا إلى أن أوبرا عايدة لم تعد أيقونة موسيقية وتاريخية، ولكنها أصبحت أيضًا سفيرا لمصر الحديثة في العالم.
تدفق سياحى كبير على
وفي ذات السياق كان نائب محافظ الأقصر عقد اجتماعا موسعا، مع عدد كبير من قيادات ومسئولي الإدارات والقطاعات السياحية والأجهزة الأمنية في المحافظة، وذلك لمتابعة خطة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

وتناول الاجتماع، سبل إنجاح الموسم السياحي الجديد، واستعدادات كافة الجهات والقطاعات المختصة لاستقبال الموسم والأحداث المختلفة على الأجندة السياحية هذا العام، وتلافي أى مشاكل أو معوقات بما يؤدي إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذي يتناسب مع مكانة الأقصر.
تدفق سياحى كبير على
وجاءت توجيهات نائب محافظ الأقصر لكافة المسئولين الالتزام بإنهاء كافة أعمال تطوير البنية التحتية ودهان وجهات المبانى بالمسار السياحى بالبر الغربي بالتعاون مع الفنادق والشركات السياحية، وفقا للجداول الزمنية المحددة لضمان جاهزية كافة مدن المحافظة لاستقبال الموسم السياحي المقبل، خاصة وأن الأجندة السياحية هذا العام تتضمن العديد من الأحداث والفعاليات العالمية.
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