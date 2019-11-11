مدير السجون ووفد حقوق الإنسان يتفقدون مستشفى ليمان طرة

تفقد- منذ قليل- اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع السجون ووفد حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد وعدد من وكالات الإعلام والصحافة المصرية، مستشفى سجن طرة، الذي يوجد به أفضل الأجهزة والخدمات الطبية، حيث أشادت الوفود الزائرة لمستشفى السجن، بتلك الإمكانيات الطبية به.



وتنظم وزارة الداخلية اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.



ويشارك في حضور المنتدى بسجن طرة العديد من الشخصيات العامة وعدد من مساعدي الوزير وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.