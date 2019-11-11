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محافظات

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حوادث متفرقة بالبحيرة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معوض هويدى
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لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الاثنين، في حوادث متفرقة بنطاق دائرة محافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة إدكو من مستشفى إدكو المركزي يفيد بوصول مصاب بادعاء تصادم سيارة ميكروباص بشخص على الطريق أمام مزلقان قرية المشتل، وبالانتقال تبين إصابة "عمرو سامي السيد بيومي قابيل" 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسر بالساعد الأيمن وجاري معه الإسعافات الطبية اللازمة له.

وكما أصيب 3 أشخاص بحادث انقلاب موتوسيكل بقرية الخرطوم التابعة لمركز بدر، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي، وهم كل من: "إسلام طلال عبد الفتاح" 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه كسر بعظام الصدر، "سمر حليم أبو الخير" 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، "آمال رزق يوسف" 45 سنة، مصابة بكدمة شديدة بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، جاري عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وكما أصيب 3 أشخاص جراء حادث انقلاب توك توك بطريق "المحمودية - إدكو"، أمام حلق الجمل، وتم نقلهم لمستشفى إدكو المركزي، وهم كل من: "ولاء مصطفى جزر" 31 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، "داليا ياسر دسوقي" 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر، " بديع عبد الفتاح مرعي " 25 سنة، مصابة بجرح قطعي بالقدم اليمني وجاري عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

ولقي شاب مصرعه بحادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل " بطريق مشروع عبد القادر بمركز حوش عيسى، وبالانتقال تبين وفاة "حاتم عوض جاد" 32 سنة، ومقيم بقرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسي، وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وكما أصيب 6 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل على الطريق الزراعي أمام قرية ظهر بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، ونصف نقل.

وأسفر الحادث عن إصابة "بدر محمد" 33 سنة مقيم إيتاي البارود مصاب بسحجات شديدة بالوجه، والساق اليسرى، "محمد بدر" 16 سنة مقيم إيتاي البارود مصاب بجرح قطعي بالرأس من الخلف،"عبدلله سعيد محمد " 26 سنة مقيم إسكندرية مصاب بجرح تهتكي بالرأس والعين اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "آية وليد" 14 سنة مقيمة إسكندرية مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات شديدة بالوجه، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "عبده وليد" 8 سنوات مقيم إسكندرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "أميره عبدة" 40 سنة مقيمة إسكندرية مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج لتلقي العلاج اللازم.

وأخيرا أصيب شخص بحادث عبور مشاة جراء اصطدامه بـ"توك توك" أثناء المرور بطريق "القاهرة -الإسكندرية" الزراعي أمام كفر الدوار، وبالانتقال تبين إصابة "رمضان حلمي عقاب" 40 سنة ومقيم بمركز أبو حمص وتم عمل الإسعافات الآولية له.

وعلى جانب آخر، استقبلت مستشفى إدكو المركزي، ربة منزل تدعى "رحمة عبدالله دسوقي" 20 سنة، مصابة بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة المصدر، وتم عمل الإسعافات الأولية والإجراءات المطلوبة وجاري متابعة حالتها الصحية.
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