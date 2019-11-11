تحقيقات النيابة مع 3 متهمين بضرب عاملين وتصويرهما عاريين

أمرت نيابة السلام، اليوم الرثنين، بحبس 3 متهمين بالشروع في قتل عاملين وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة ونشر صورهما عاريين على مواقع التواصل الاجتماعى بمدينة النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع.



وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين "سمير.ع "،"شريف.ع، و"أحمد.خ " أصحاب ورشة نجارة، أقروا بالتعدي على المجني عليهما بالضرب والشروع في قتلهما وإجبارهما على التوقيع على إيصالات أمانة ونشر صورهما عارية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال المتهمون: "المجني عليهما عاملا نظافة في ورشتهم الخاصة بالنجارة، وكانا يصطحبان فيها فتيات ليلًا وحذرناهما أكثر من مرة بطردهما من الورشة، ورغم ذلك لم ينتبها لحديثنا فضربناهما وطردناهما، فأحضرا صورًا لشقيقتنا من على مواقع التواصل الاجتماعى وكتبا عنها أبشع الحديث ولم يكتفيا بذلك بل ركبا صورهم على أجساد فتيات عارية ونشراها في المنطقة".



وأضافا: "ببحثنا عن مصدر هذه الأحاديث المتداولة والصور غير اللائقة على الفيسبوك علمنا أنهما وراء كل ذلك فقمنا بتكتيفهما في الورشة وضربهما وصورناهما وهما يعترفان بأن كل ما قالاه على شقيقتنا ما هو إلا محاولة للانتقام منا بعد طردهما من الورشة، وأجبرناهما على التوقيع على 4 إيصالات أمانة وصورناهما عاريين حتى يحذفا كل ما قالاه عن شقيقتنا".