ماذا لو أبصرت ثلاثة أيام؟

الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وكذلك لا يشعر بنعمة السمع والبصر إلا من حرم منها، وقد شاءت إرادة الله أن تولد طفلة في أتم صحة حتى إنها كانت تستطيع التحدث في شهرها السادس، لكنها لم تنعم بطفولتها سوى عام واحد، فقد حرمها مرض مفاجئ من نعمة السمع والبصر وأيضًا الكلام، لكن هذه الطفلة لم تستسلم لما حدث لها بل كانت إرادتها وعزيمتها أقوى من كل شىء وحولت إعاقتها ومعاناتها النفسية إلى إبداع بلا حدود، وأصبحت إحدي الحالات الإنسانية التي حفرت اسمها في أعماق التاريخ بأحرف من نور، ورغم أنها رحلت عن عالمنا منذ أكثر من خمسين عامًا إلا أنها تطل علينا بروحها الخالدة لتعطي الأمل لكل من فقد إحدى النعم أن الله قد يعوضه عنها بنعمة أخرى، فربما يفقد الإنسان البصر فيمنحه الله البصيرة ، أما من منحهم الله العافية فليشكروه دومًا عليها لأنه ليست منحة لكل البشر وليست منحة طوال الوقت.



دعونا نتأمل في السطور التالية حياة "هيلين كيلر" المعجزة التي تحدت الإعاقة، واستطاعت أن تستمتع بمباهج الحياة رغم فقدانها لنعمتي السمع والبصر.



• ولدت هيلين كيلر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1880 لأسرة من الطبقة المتوسطة كان والدها يعمل محررًا صحفيًا، عندما بلغت هيلين الشهر التاسع عشر من عمرها أصيبت بمرض التهاب السحايا (الحمى القرمزية) الذي أفقدها حاسة السمع والبصر والقدرة على الكلام.



• ظلت الطفلة الصغيرة مع أسرتها يحيطونها بالعطف والحب وكانت تتواصل مع الآخرين عن طريق لغة الإشارة، وعند بلوغها سن السابعة أصبحت لديها 60 إشارة تستخدمها في التواصل مع أفراد عائلتها.



• كانت أسرة هيلين ترغب في تعليمها فذهبوا بها إلى طبيب مختص للنصيحة فأرسلها إلى "الكسندر جراهام بل" الذي كان يعمل آنذاك مع الأطفال الصم، فنصح والديها بالتوجه إلى معهد بركينس لفاقدي البصر، وهناك تم اختيار المعلمة "آن سوليفان" التي كانت في العشرين من عمرها لتكون معلمة هيلين وموجهتها ولتبدأ معها علاقة استمرت 49 سنة.



• بفضل الآنسة آن سوليفان استطاعت هيلين أن تتعلم النطق وهي في سن العاشرة وبمرور الأعوام عرفت كيف تتخلص من عالم البؤس والصمت إلى عالم الكلام وبعد تخرجها بتفوق في كلية رادكليف عام 1904 انصرفت للتأليف والقراءة وزارت بلادًا عديدة ومن ضمن البلاد التي زارتها مصر عام 1952 بصحبة الآنسة بولي طومسون.



• وخلال مسيرتها المبدعة وضعت نحو ثمانية عشر كتابًا، من أشهر مؤلفاتها "العالم الذي أعيش فيه" ، أغنية الجدار الصخري" ، "الخروج من الظلام" ، "الحب والسلام" ، "قصة حياتي" ، "أضواء في ظلامي" ، وقد كان كتابها " قصة حياتي" (the story of my life) هو أول ما ألفت وقد ترجمت كتبها للعديد من لغات العالم.



• من الكتب الرائعة للكاتبة هيلين كيلر كتاب " لو أبصرت ثلاثة أيام فقط" ، هذا الكتاب هو تجربة افتراضية لم تقع، لكن الكاتبة تصورتها بخيالها الواسع واستطاعت أن تأخذنا في رحلة ملهمة تنبهنا فيها إلى ما لا نلتفت له في واقعنا.



• تقول هيلين كيلر (اليوم الأول سيكون أول ما أقوم به رؤية هؤلاء الناس الذين جعلوا من حياتي شيئًا يستحق الذكر، بفضل عطفهم ولطفهم وإخلاصهم. أولًا سيكون على أن أمعن النظر طويلًا في محيا عزيزتي وأستاذتي الآنسة آن سوليفان التي جاءت إليَّ ذات يوم كنت فيه طفلة وفتحت أمامي هذا العالم الجديد. لا أريد أن تكون رؤياي عابرة تقتصر على تأمل الملامح البارزة لأسارير وجهها من أجل الاحتفاظ بذكراها في مخيلتي فقط، لكني أريد أن أدرس ذلك الوجه درسًا لأقرأ فيه الشاهد الجلي على ذلك العطف والود والصبر الذي كانت تتحلى به وهي تقوم بأداء مهمتها الشاقة من أجل تربيتي وتعليمي. أريد أن أرى عينيها المليئتين بالعزم والقوم التي جعلتها تقف وقفة شهم حازم أمام سائر المصاعب .. عينيها المليئتين بالرحمة والشفقة بجميع أفراد البشر).



• (سيكون اليوم الأول من أكثرها ازدحامًا بالعمل، سيكون علي أن أدعو سائر أصدقائي وأعزائي لأمعن النظر في وجوههم طويلًا لأطبع في مخيلتي الملامح الظاهرة للجمال الذي يجللهم، سيكون علي أن أتيح الفرصة لعيني أن تأخذ راحتهما في النظر العميق إلى وجه طفل من الأطفال لآخذ فكرة عن الجمال الصاعد البرىء الذي يتقدم على مرحلة شعور الشخص بما ينتظره في الحياة من صراع ونزاع).



• (لا بد أن أحدق بإمعان في عيون كلابي الوديعة الأمينة (سكوتي) و(داركي) الصغيرين اللذين يمتازان بجديتهما وذكائهما، هذه الكلاب التي كانت لي نعم العزاء ونعم السلوى بملمسها الناعم وصداقتها الوفية).



• (في اليوم الأول سيكون على أن أرى الأشياء البسيطة التي يضمها بيتي والصور التي تزدان بها الجدران وجميع الكتب سواء التي قرأتها بنفسي أو قرأت لي).



• (اليوم الثاني : سأستيقظ مع الفجر لأرى تلك المعجزة الهائلة، معجزة انسلاخ الليل عن النهار وتحول الطبيعة من عالم مطبق من الظلام إلى عالم مشرق وسأقف بإجلال أمام منظر الشمس البديع الرائع، وهي تنشر أشعتها على الأرض لتوقظ الناس من سبات عميق).



• (في اليوم الثاني سأقوم بزيارة متحف الفن وسأذهب إلى المسرح أو صالة سينما ، لكم سأكون سعيدة بأن أرى اليوم بعينيى ـــ أنا ــــ دون حاجة إلى ترجمان).



• (في اليوم الثالث سأتجول في المدينة والشوارع واستمتع بالألوان الزاهية التي تمتاز بها ملابس النساء وسأمر على الحدائق التي يقصدها الاطفال ليلهوا فيها).



• في ختام رحلة الكاتبة تقول لنا" استفيدوا من عيونكم كما لو كنتم مهددين غدًا بفقد هذه النعمة .. وإن هذا ينطبق أيضًا على باقي الحواس الأخرى.. استمعوا إلى الصوت الجميل .. إلى هزيج الطير .. إلى نغمات الموسيقى كما لو كنتم غدًا ستصابون بالصمم ، المسوا كل ما يستحق منكم اللمس .. تنسموا أريج الزهور وعبير العطور وتذوقوا لذة كل طعام لذيذ تتناولونه .. تمتعوا بكل حاسة من حواسكم وانعموا بكل مظاهر الجمال التي تتفتح أمامكم في هذه الدنيا بشتى الأشكال ومختلف الطرق ، إن كل هذه الحواس هبه تستحق الشكر بيد أن نور البصر يعتبر من أجمل وأروع ما يدخل البهجة إلى النفوس.



• تقول هيلين كيلر في إحدى مقالاتها التي ترجمها د. عبد الهادي التازي، معظمنا يأخذ الحياة على أنها منحة دائمة. نحن نفهم أنه لا بد من يوم آت لا محالة نسلم فيه الروح بيد أننا غالبًا ما نتصور أن هذا اليوم بعيد جدًا وعندما نكون في حالة صحية جيدة فإن الموت عندئذ يمسي أمرًا غير وارد بتاتًا ، بل إنه لا يخطر على بالنا ِإلا عابرًا.



• إن الأصم وحده هو الذي يقدر نعمة السمع ، وكذا الكفيف وحده هو الذي يقدر السعادة التي تكمن في نعمة البصر ، أما الذين لم يفقدوا سمعًا أو بصرًا أولئك قليلًا ما يحسون بعظمة نعمة الاستفادة من هذه الحاسة المقدسة فلا يعرف المرء مقدار النعمة إلا عندما تسلب منه ولا يعرف مقدار العافية إلا عندما يكون طريح الفراش.



• لقد كان يلذ لي أحيانًا أن أسأل رفاقي الذين يبصرون لأعرف عن بعض ما يرون، ولقد سألت صديقة من أعز صديقاتي كان قد رجعت لتوها من جولة طويلة في إحدى الغابات المجاورة سألتها ماذا رأت؟ وماذا لاحظت؟ فقالت لي:" لا شىء يستحق الذكر" ولأنني كنت معتادة على هذا الجواب، فقد اقتنعت منذ زمن بعيد أن هؤلاء الذين يبصرون لا يرون إلا قليلًا.



• أنا التي لا تستطيع أن تبصر شيئًا اكتشفت مئات الأشياء التي تتملك النفس من خلال اللمس العابر، ففي فصل الربيع أتلمس الغصون وفروع الشجر وكلي أمل في البحث عن البراعم، أحس بالبهجة والنعومة وأنا أربت على الزهور واكتشف ما في طياتها من جمال هناك تظهر لي معجزة خالق الطبيعة في أحلى صورها.



• من الأقوال الرائعة للكتابة هيلين كيلر "عندما يُغلق باب السعادة، يُفتح آخر، ولكن في كثير من الأحيان ننظر طويلًا إلى الأبواب المغلقة، بحيث لا نرى الأبواب التي فُتحت لنا".



• أفضل وأروع الأشياء في العالم لا يمكن رؤيتها أو حتى لمسها وإنما فقط يمكن الشعور بها.



• نستطيع أن نفعل أي شىء لو التزمنا به لوقت كافٍ.



• لا يجب أن نزحف عندما نشعر بشيء يدفعنا للطيران.



• ما يكون بدعة في عصر ما يصبح مألوفاً في العصر الذي يليه.



• من يشعر برغبة لا تقاوم في الانطلاق لا يمكنه أبداً أن يرضى بالزحف.



• لا يوجد مَلِكٌ لم يكن من أجداده عبد، ولا يوجد عبد ليس بين أجداده ملك.



• كل شىء له نكهته، حتى الظلام والصمت .. وأنا تعلمت أن أكون سعيدة بصرف النظر عن الحالة التي أنها فيها.



• التفاؤل الذي لا يعتمد على التكاليف ، هو مثل بيت مبني على الرمال.



• إننا لا نستطيع أن نتعلم الشجاعة والصبر إذا كان كل شىءء حولنا مرحًا.



• الشىء الوحيد الأسوء من أن تكون أعمي هو أن تمتلك البصر وتفتقد البصيرة.



• العلم تَوَصَّلَ لعلاة معظم الشرور، ولكنه فشل في علاج أسوأ هذه الشرور؛ ألا وهو اللا مبالاة تجاه النفس.



• لولا القلوب الطيبة لكانت الحياة قاسية لاتطاق.



• كل ما نحبه بعمق يصبح جزءًا منا.



• عندما يتوقف الاهتمام ، لا فرق حينها بين الرحيل والبقاء.



• نحن لا نموت حين نفقد من نحب ، فقط نكمل الحياة بقلب ميت.



• أجمل النفوس هي التي لا تنكر المعروف رغم شدة الخلاف.



• الأِخطاء لا تمحي الود لكنها تبني الحواجز.



• إننا لا يمكن أن نتطور في هدوء و سكينة بلا تجارب، نحن نتطور ونتعلم فقط من خلال التجربة، ففي المعاناة يكمن تعزيز الروح.