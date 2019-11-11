وفد حقوق الإنسان يشيد بحسن الرعاية فى سجن طرة

حرص العميد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والوفد المرافق له، على إجراء حديث مع لاعبي كرة القدم بسجن المزرعة، والذين أشادوا بحسن الرعاية داخل السجن، وحرصت إدارة السجن على توفير كل الدورات الرياضية ومكافأة الفائز.



وتنظم وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.



ويشارك في حضور المنتدى بسجن طرة العديد من الشخصيات العامة وعدد من مساعدي الوزير وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.