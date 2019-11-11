الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

استشارى هندسى: الدولة ترقى بالإسكان الاجتماعى (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:04 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
طباعة
قال الدكتور محمد نجيب أبوزيد، أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة الأمريكية، إن الدولة المصرية تكثف جهودها في ملف الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك جزءا مخصصا من الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الدولة ترقى بالإسكان الاجتماعي عن الصورة القديمة الموجودة منذ الخمسينيات، لافتًا إلى أنها تضم مدارس وأماكن للعمل.

وأشار إلى أن الدولة تتجه بالإسكان الاجتماعي في محافظات الوجه البحري، والإسماعيلية، والسويس، منوهًا إلى أنها ليست مقتصرة على القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط، موضحًا أن الإسكان الاجتماعي يواجه العشوائيات، وانحصرت إلى 60%، ويعطى نموذجا للدولة والشركات بأن تحذو هذا النمط.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة 7 إثر حريق هائل بجوار مستشفى السلام التخصصي

منذ يومين

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

منذ حوالي 14 ساعة

"اللي أمه حلوة يلعب في الأهلي".. يونس يرفض الاعتذار ويضم الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

الصور

image description

بالأشجار المثمرة.. شاب يطلق مبادرة لتجميل شوارع مطروح

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

"أنتِ بنتى".. آخر ما كتبه خطيب "عروس الجنة" قبل مصرعها بالدقهلية

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الخواجة "صلاح الدين".. أسلم منذ 15 عامًا وعاش في الأقصر

الأكثر قراءة

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق نار على كمين بالقليوبية

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

استقرار سعر الدولار اليوم

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لسرطان الثدي

هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم

تسبب الأورام.. العلماء يحذرون من الطهى بملاعق بلاستيكية

"المشروم" يقوي الجهاز المناعي

الرئيس نيوز

بالأسماء.. القائمة الكاملة للمرشحين في انتخابات نادي القضاة

خاص| سياسي لبناني: الحريري الأوفر حظاً للحكومة الجديدة

حماس والفصائل يقبلون بورقة عباس لخوض الانتخابات ويحددون شروطهم

عضو القومي لحقوق الإنسان: الحبس الاحتياطى تحول إلى "عقوبة".. ولا تعذيب في سجون مصر (حوار)

منوعات

عرض 93 ألف تحفة أثرية إسلامية بمتحف برلين

عطارد يمر بين الشمس والأرض فى ظاهرة نادرة.. اليوم

تسجيل إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا

ارتفاع عدد قتلى الإعصار "بلبل" فى بنجلادش إلى 12

كشكول

"تعليم البرلمان": 17 مليار جنيه قيمة الإنفاق السنوي على الدروس الخصوصية

"مديريات التعليم": إجراءات مشددة لمنع تسريب امتحانات نصف العام

وكيل تعليم البحيرة يكشف لـ"كشكول" موعد تسليم التابلت

أخصائي تكشف عن 8 خطوات للتغلب على مشكلة السرحان عند الأطفال

إسلام سياسي

الإخوان تواصل الكذب عن أزمة سد النهضة

«الإخوان» تجند شخصيات عامة وسياسية لنشر الفوضى في 2020

بعد نفيه لعلاقته المباشر بالجماعة.. المقاول الأجير يظهر مع إعلامي إخواني

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل توزيع جوائز بينالى القاهرة الدولى الأول لفنون الطفل

"التعويذة 110" معرض للفنان سيد هويدي بقاعة الباب.. غدًا

صدور "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي"

مهرجان "طنجة للفنون المشهدية" يناقش المسرح وفن الأداء

صفحتنا ع الفيس بوك