استشارى هندسى: الدولة ترقى بالإسكان الاجتماعى (فيديو)

قال الدكتور محمد نجيب أبوزيد، أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة الأمريكية، إن الدولة المصرية تكثف جهودها في ملف الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك جزءا مخصصا من الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الدولة ترقى بالإسكان الاجتماعي عن الصورة القديمة الموجودة منذ الخمسينيات، لافتًا إلى أنها تضم مدارس وأماكن للعمل.



وأشار إلى أن الدولة تتجه بالإسكان الاجتماعي في محافظات الوجه البحري، والإسماعيلية، والسويس، منوهًا إلى أنها ليست مقتصرة على القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط، موضحًا أن الإسكان الاجتماعي يواجه العشوائيات، وانحصرت إلى 60%، ويعطى نموذجا للدولة والشركات بأن تحذو هذا النمط.