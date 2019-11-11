مدير السجون يتفقد أضخم مزرعة بيض فى طرة

تفقد- منذ قليل- اللواء أشرف عز العرب، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة السجون والوفد المرافق له من حقوق الإنسان بمجلس النواب، مزرعة إنتاج البيض الضخمة داخل سجن طرة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الثالث للسجون.



وتنظم وزارة الداخلية اليوم الإثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.



ويشارك في حضور المنتدى بسجن طرة العديد من الشخصيات العامة وعدد من مساعدي الوزير وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.