نائب سيناء: مصر حريصة على استكمال المشروعات التنموية المتوقفة

قال النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن البرلمان حريص خلال الفترة المقبلة، على مناقشة تطورات المشروعات القومية التنموية بسيناء، من خلال استدعاء المسئولين عن المشروعات وفتح حديث حول المشروعات وفرص العمل المتوفرة منها.



وأوضح الرقيعي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تسعى لإنهاء بعض المشروعات الخدمية الخاصة بالتعليم كالانتهاء من تطوير جامعة العريش، واستكمال كليات بها، وكذلك مشروعات في الصحة، ومجالات الطرق، والانتهاء من ترعة الشيخ جابر، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الطرق بأطوال مختلفة لم تنتهي بعد لربط الشمال والجنوب، من خلال ربط الأنفاق المزمع عقدها لعبر قناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات متعلقة بتطوير العريش البحري، بزيادة الاستثمار في منطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، وتطوير منطقة الصناعات الحرفية بمركز العريش، وبئر العبد.