الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

واشنطن تايمز: الاتحاد الأوروبى يسعى جاهدا لإنقاذ الاتفاق النووى

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
طباعة
ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجرون حاليا مناقشات حول سبل الإبقاء على الصفقة النووية مع إيران، بعد أن بدأت الحكومة الإيرانية أعمال التخصيب في محطة فوردو للطاقة.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، اليوم، والتي قال فيها إن معاهدة عام 2015 التي تهدف إلى الحيلولة دون قيام إيران بتطوير سلاح نووي هي "اتفاقية عظيمة ونحن بحاجة إلى بقائها على قيد الحياة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك: "الموقف الإيراني هو بالفعل مقلق للغاية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا لمنع انهيار الصفقة النووية، منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية من جانب واحد في العام الماضي.

وفي يوم الخميس الماضي، قامت إيران بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو لإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب لتزويد محطاتها النووية بالوقود، وبموجب الاتفاق، لم يكن من المفترض أن تقوم طهران بذلك في الموقع حتى 2030.

ويحظر الاتفاق إنتاج مواد نووية في فوردو التي تعد موقعا يمثل حساسية بالغة، كانت إيران أخفته حتى اكتشفه مفتشون تابعون للأمم المتحدة عام 2009، كما أن إيران وفي تحد جديد للمجتمع الدولي وتأكيدا على استمرار انتهاكاتها للاتفاق النووي، أعلنت البدء في مفاعل ثانٍ للطاقة النووية بمحطة بوشهر، وذلك بعد ساعات من قولها إنها قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%.

وذكر التلفزيون الرسمي في إيران، أن أعمال البناء بدأت في مفاعل ثانٍ للطاقة النووية في محطة بوشهر وسط توترات متصاعدة بشأن انهيار الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

وبدأت السلطات في صب الخرسانة لقاعدة المفاعل، أمس الأحد، بحضور الصحفيين في بوشهر، الواقعة على بعد 700 كيلومتر جنوب العاصمة الإيرانية طهران.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

منذ يومين

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

منذ أقل من ساعتين

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق نار على كمين بالقليوبية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

استهداف نقطة ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة

الصور

image description

بالأشجار المثمرة.. شاب يطلق مبادرة لتجميل شوارع مطروح

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

"أنتِ بنتى".. آخر ما كتبه خطيب "عروس الجنة" قبل مصرعها بالدقهلية

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الخواجة "صلاح الدين".. أسلم منذ 15 عامًا وعاش في الأقصر

الأكثر قراءة

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق نار على كمين بالقليوبية

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

استقرار سعر الدولار اليوم

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لسرطان الثدي

هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم

تسبب الأورام.. العلماء يحذرون من الطهى بملاعق بلاستيكية

"المشروم" يقوي الجهاز المناعي

الرئيس نيوز

بالأسماء.. القائمة الكاملة للمرشحين في انتخابات نادي القضاة

خاص| سياسي لبناني: الحريري الأوفر حظاً للحكومة الجديدة

حماس والفصائل يقبلون بورقة عباس لخوض الانتخابات ويحددون شروطهم

عضو القومي لحقوق الإنسان: الحبس الاحتياطى تحول إلى "عقوبة".. ولا تعذيب في سجون مصر (حوار)

منوعات

عرض 93 ألف تحفة أثرية إسلامية بمتحف برلين

عطارد يمر بين الشمس والأرض فى ظاهرة نادرة.. اليوم

تسجيل إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا

ارتفاع عدد قتلى الإعصار "بلبل" فى بنجلادش إلى 12

كشكول

"تعليم البرلمان": 17 مليار جنيه قيمة الإنفاق السنوي على الدروس الخصوصية

"مديريات التعليم": إجراءات مشددة لمنع تسريب امتحانات نصف العام

وكيل تعليم البحيرة يكشف لـ"كشكول" موعد تسليم التابلت

أخصائي تكشف عن 8 خطوات للتغلب على مشكلة السرحان عند الأطفال

إسلام سياسي

الإخوان تواصل الكذب عن أزمة سد النهضة

«الإخوان» تجند شخصيات عامة وسياسية لنشر الفوضى في 2020

بعد نفيه لعلاقته المباشر بالجماعة.. المقاول الأجير يظهر مع إعلامي إخواني

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل توزيع جوائز بينالى القاهرة الدولى الأول لفنون الطفل

"التعويذة 110" معرض للفنان سيد هويدي بقاعة الباب.. غدًا

صدور "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي"

مهرجان "طنجة للفنون المشهدية" يناقش المسرح وفن الأداء

صفحتنا ع الفيس بوك