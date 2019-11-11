الكنيسة الرسولية تحتفل بتخرج أحدث دفعات الكلية اللاهوتية

احتفلت كلية اللاهوت الإنجيلية للشرق الأوسط للكنائس الرسولية بمصر فرع القاهرة، بتخرج الدفعة رقم رقم 64 لسنة 2018-2019.



الخريجون هم كيرلس نبيل، وأمير فوزى، عادل غبريال، ونيسان يسين، وناجح لوندى، ومينا دانيال، وبيتر ناجى، ونورا فهيم، وصموئيل رافت، وآخرون.



وترأس الاحتفال القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية، وكل من القس جمال، مدير الكلية، والقس يوناثان بولس، مدير الكلية فرع القاهرة، والقس ناشد غالى، والقس مودى جرجس، والقس مودى فليب.



هذا بالإضافة إلى حضور مجموعة من القساوسة وأساتذة كلية اللاهوت وأعضاء اللجنة التنفيذية والقس نبيل شوقى، وسعيد فكرى وكرستين كمال.



وقال كيرلس نبيل، أحد الخريجين، في تصريح خاص للدستور، إنه يتقدم نيابة عن الدفعة بالشكر والامتنان من قلب فاض بالمحبة والاحترام والتقدير لكل القائمين على الكلية.



وتابع أنه مهما نطقت الألسن بأفضال الكلية والكنيسة وطاقم التدريس بها ومهما خطّت الأيدي بوصفها ومهما جسدت الروح معانيها تظلّ مقصّرة أمام روعتها، مضيفًا: "أتقدم بالشكر لجميع القساوسة على الجهد المبذول فى دراسة دامت لمدة أربع سنوات مليئة بالدراسة والتعليم والأبحاث، والتى ساهمت فى تشكيل حياتنا بصورة فعالة وزيادة النمو والنضج الروحى واتساع فى الفكر وتقبل الرأي والرأي الآخر".



واختتم قائلا:"كما أتوجه بالشكر بصفة خاصة إلى الرئيس العام القس ناصر كتكوت ودوره الفعال فى نمو وتطوير ودعم كلية اللاهوت، ودوره الفعال كذلك فى قيادة المجلس العام للكنائس الرسولية".

