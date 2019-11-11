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حوادث

تفاصيل مصرع طالبة المدينة الجامعية بالقاهرة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:59 ص
جريدة الدستور
ندي حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ملابسات مصرع طالبة بجامعة القاهرة بعد سقوطها من شرفة غرفتها بمدينة الطالبات، حيث أشارت إلى أن الطالبة اختل توازنها أثناء نشر الغسيل وسقطت جثة هامدة.

وكان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا بسقوط إحدى الطالبات من شباك غرفتها بمدينة الطالبات بميدان الجيزة، فانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين من الفحص أن الطالبة تدعى "لمياء" 20 سنة، طالبة بالسنة الثالثة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

وتبين أنها لقيت مصرعها إثر سقوطها من علو وإصابتها بكسر بقاع الجمجمة وبجوارها ثلاثة أحبال بلاستيك مثبت عليهم ملابس مبللة خاصة بها.

وأضافت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الطالبة من المغتربات ومقيمة بمدينة الطالبات وأصل إقامتها مدينة سمسطا ببني سويف، وأنها أثناء تواجدها في غرفتها رقم 19 بالطابق السادس كانت تنشر ملابسها المبللة من النافذة فاختل توازنها وسقطت، وبفحص ومعاينة الغرفة تبين وجود منضدة أسفل النافذة كانت تقف عليها الطالبة وأثار بلل بالغرفة وملابس مبللة.

وقررت الطالبات المقيمات بالمدينة أنهن يقمن بنشر ملابسهن على أحبال مربوطة بضلفتي الشيش الخاصة بالنافذة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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