اقتصادية النواب: استطلاع رأي للمواطنين عن التحول للدعم النقدي

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بإجراء استطلاع رأي بشأن فكرة التحول للدعم النقدي، وفكرة قبول الشارع المصري لتلك الخطوة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش آليات التنفيذ مع الحكومة، وذلك من خلال الاستماع لوزير التموين بشأن استعدادات الوزارة للتحول، والإجابة على عدد من التساؤلات أهمها هل الحكومة جاهزة بصرف الدعم النقدي في موعده للمواطنين، وهل سيكون هناك رقابة على الأسواق حماية للمواطنين من جشع التجار، بالإضافة إلى دراسة هل سيكون هناك خطة للتعامل مع ارتفاع الدولار ومن ثم زيادة الأسعار، حتى لا يكون المواطن هو الخاسر الوحيد من عملية التحول.



وكشف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك مشكلة رئيسية ستواجه المواطن والحكومة، وهي عملية التذتذب في أسعار الدولار، فإذا أعطت الحكومة 100 جنيه للمواطن، في ظل وجود زيادة في الأسعار، فالقيمة التي صرفتها الحكومة لن تعادل نفس قيمة المشتريات التي كانت تعطيها للمواطن أثناء العمل بالدعم العيني.