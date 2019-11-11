الشرابى: منظمات حقوقية تابعة للجماعة الإرهابية تشتري آراء الخبراء

قال هيثم الشرابى، الباحث الحقوقى، إن الحملة التي تواجه مصر بشأن الأوضاع الحقوقية والتقارير التي انتشرت من قبل منظمات حقوقية دولية لا تراعي المعايير، تأتي قبل استعراض وضع مصر في "جنيف"، وبالتالي بعض المراكز الحقوقية التابعة للتنظيم الدولى للإخوان تستخدم عددا من الأحداث التى حدثت فى مصر فى الفترة الماضية، للتصعيد ضد مصر منها.



وأضاف الشرابي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن أبرز الوقائع التي تستخدمها تلك المنظمات هي وفاة محمد مرسى وتصديرها لمقررى اللجان النوعية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى جنيف لكى يصدروا أن هناك قصورا فى الملف الحقوقي فى مصر، وتعتمد على شراء آراء الخبراء الأمميين.



وأشار إلى أن المراكز الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على تشويه صورة مصر من خلال قنواتها، مؤكدًا أن هيومن رايتس تستعين بتواجدها مع مقررى المجلس النوعى لحقوق الإنسان وتعرض عليها الأحداث مدلسة.