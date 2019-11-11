برلماني: تشكيل لجنة فرعية لدراسة التحول للدعم النقدي

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تنوي تشكيل لجنة فرعية برئاسة أحد وكلاء المجلس، لبدء دراسة خطة التحول للدعم النقدي، مشيرا إلى أن الدراسة ستحتاج اجتماعات مكثفة وأطراف عديدة ستشارك في بحث التحول لهذه الخطة، الأمر الذي سيحتاج لجنة جانبية تقوم بهذا الدور بعيدا عن دور اللجنة الاقتصادية لمتابعة دورها الأساسي من مناقشة الملفات الأخرى، وطلبات الإحاطة والأجندة التشريعية التي توجد على طاولتها.



وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دور اللجنة الفرعية سيتضمن تلقي اقتراحات النواب ووجهات النظر المختلفة من قبل الأعضاء بشأن فكرة التحول، والاستماع لخطط التنفيذ، فضلا عن عقد جلسات حوار مع الحكومة على رأسها وزيري التموين والمالية.