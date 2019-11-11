الأربعاء.. التجمع يعقد ندوة لبحث تطورات القضية الفلسطينية

يقيم حزب التجمع برئاسة سيد عبد العال، رئيس الحزب وعضو مجلس النواب ندوة سياسية بعنوان "سيناريوهات تقسيم الأمة من سايكس بيكو ووعد بلفور إلى الفوضى الخلاقة وصفقة القرن.



يتحدث فيها المفكر والكاتب الصحفي أحمد الجمال، والسفير دكتور حازم أبو شنب المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري الفلسطيني، ويديرها الكاتب الصحفي خالد الكيلاني المنسق العام للمنتدى، وتعقد الندوة في الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل 13 نوفمبر 2019 بمقر الحزب.



وأكد المهندس محمد فرج الأمين المساعد للحزب لشئون التثقيف أن الندوة تأتى في إطار مناقشة المخططات التي تحيط بالأمة العربية.