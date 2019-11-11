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سياسي

مطالب برلمانية بوضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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طالب النائب محمد زين الدين، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة قومية عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية المهمة وفى مقدمتها محاصيل القمح والأرز والقطن والسكر.

وأكد أن مصر التي نجحت ولأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والكهرباء والاتجاه إلى تصدير الفائض من أهم سلعتين استراتيجيتين عالميا، قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل والسلع الإستراتيجية.

وتساءل "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والرى والتنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى أين مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ وأين استخدامات البحوث العلمية في زراعات المحاصيل الإستراتيجية ؟ وأين الاستفادة من الأمطار التي تهطل بكثافة على السواحل الشمالية لاستغلالها في زراعات المحاصيل الزراعية ؟.

وهدد النائب محمد عبد الله زين الدين بتقديم استجواب ضد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إذا لم تنجح خلال موسم القمح المقبل تحديدا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة القمح، مؤكدا أن الفجوة الكبيرة فيما بين الإنتاج والاستهلاك في الاقماح تسبب في تكبيد ميزانية الدولة المليارات من الدولارات لاستيراد الاقماح من الخارج، مناشدا الرئيس السيسي أن يتبنى هذا الملف ويجعله واحدا من أهم المشروعات القومية لمصر خلال هذه المرحلة التاريخية للبلاد.
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